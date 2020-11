Schiedsrichterwesen : Ohne die alte Garde funktioniert es nicht

Beeden/Kirkel Seit 47 Jahren pfeift Peter Koch Fußballspiele. In dieser Zeit hat er schöne, aber auch bedrückende Erfahrungen gemacht.

Seit fast einem halben Jahrhundert sorgt Peter Koch aus Beeden am Wochenende auf den saarländischen Sportplätzen für die Einhaltung der Fußballregeln. Der 72-Jährige ist einer der routiniertesten Schiedsrichter der Gruppe Homburg und pfeift heute für den SV Kirkel. Koch trat aber auch selbst gegen den Ball. Für seinen Heimatverein SV Beeden, in den er 1955 eingetreten war, spielte er in der Verbandsliga. Noch stärker war allerdings sein Bruder Heinz, der mittlerweile leider verstorben ist. Dieser spielte bis 1979 sogar in der 2. Bundesliga Süd für den FC Homburg. Von 1977 bis 1979 war er zudem Co-Trainer unter Uwe Klimaschefski.

Neben diesem Erlebnis haben sich vor allem Begebenheiten ausgerechnet im Jugendbereich negativ in sein Gedächtnis gebrannt. Eines ganz besonders. „Bei einem E-Jugendspielhat eine Mutter ein kleines Kind mit einem Schimpfwort übelster Art angefeindet. Der Bub kam auf mich zu und fragte, was das Wort denn bedeute. Dann sind wir zusammen zu der Frau und ich habe sie gebeten, das dem jungen Mann selbst zu erklären. Sie hat kein Wort mehr gesagt, ist aufgestanden und weggegangen“, erzählt Koch und schüttelt den Kopf.

Sein Hobby als Schiedsrichter hält ihn „sowohl körperlich als auch geistig fit“. Er treffe auf jedem Sportplatz Menschen, mit denen er sich gut unterhalten könne. „Solange ich fit bin und meine Frau mitspielt, will ich weiterpfeifen“, sagt der 72-Jährige. Bedenken hat er in dieser Hinsicht nicht. Ehefrau Helga stehe voll und ganz hinter ihm, wofür er ihr „zu großem Dank“ verpflichtet sei.

Auch zahlreiche kuriose Geschichten hat Koch in den langen Jahren als Unparteiischer erlebt. Einmal erreichte ihn der Hilferuf eines mittlerweile verstorbenen Kollegen. „Er pfiff damals in Ballweiler und ist wohl noch ein wenig im Sportheim geblieben. Eine halbe Stunde vor Mitternacht hat er mich angerufen. Er stehe in Ballweiler und würde den Schlüssel für sein Auto nicht finden. Bei seiner Frau habe ich dann den Ersatzschlüssel abgeholt“, erzählt Peter Koch und muss laut lachen. In Ballweiler hätte sich dann aber herausgestellt, dass der andere Schlüssel bereits im Schloss steckte. Kochs Einsatz war aber nicht umsonst. So habe sich sein Kollege nicht mehr selbst hinters Lenkrad setzen müssen. Der sei nämlich „nicht mehr ganz fahrtüchtig“ gewesen.