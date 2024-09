Uniklinikum in Homburg fördert Nachwuchs Preise für zwei engagierte Forscherinnen

Es gab wieder eine Preisverleihung am Uniklinikum: Prodekan Professor Roy Lancaster überreichte im Dekanat die beiden Preise der Calogero-Pagliarello-Stiftung Der mit 3.000 Euro dotierte Calogero-Pagliarello-Forschungspreis ging an die Fachärztin der Universitäts-Frauenklinik, Dr. Julia Zimmermann, für ihre Forschung zur Entstehung und der optimalen Behandlung von Eierstock- beziehungsweise Brustkrebs. Dr. Caroline Diener erhielt den mit 2.000 Euro dotierten Calogero-Pagliarello-Studienpreis für ihre Promotionsarbeit am Institut für Humangenetik, wo sie sich mit Immunzellen beschäftigt.