Besonderes Jubiläum : Einöder Urgestein Otto Stock feiert seinen 80. Geburtstag

80 Jahre und kein bisschen müßig: An diesem Montag feiert das Einöder Urgestein Otto Stock seinen 80. Geburtstag. Foto: Thorsten Wolf

Einöd Der „echte Jochnachel“ wurde am 8. November 1941 geboren, hat sich in der Kommunalpolitik Sporen verdient und wurde vielfach ausgezeichnet.

An diesem Montag wird einer 80 Jahre alt, der in seinem Heimatort Einöd in den zurückliegenden Jahrzehnten seine deutlichen Spuren hinterlassen hat: Otto Stock. Stock ist ein „echter Jochnachel“, also ein gebürtiger Einöder.

Das Licht der Welt erblickte er am 8. November 1941. Und seinen Geburtsort hat er nie verlassen. Aber einmal drüber nachgedacht habe er schon, erzählt Stock. Nach der Wende habe er mit dem Gedanken gespielt, als Sparkassenbetriebswirt in die neuen Bundesländer zu gehen. Doch es blieb nach langen Überlegungen beim Gedankenspiel. „Wenn ich abends nicht das Karlsberg-Schild von der ‚Dasch‘ sehe“, witzelt Stock über das, was ihn an Überlegungen damals umgetrieben habe. Also blieb er Einöd treu. Und als Kommunalpolitiker und ehrenamtlich Engagierter tat er für seine Heimat, was immer er konnte. 30 Jahre lang war er Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Einöd. Die ersten Jahre seines politischen Engagements seien dabei geprägt gewesen von der Zusammenarbeit mit dem damaligen Einöder Bürgermeister (bis 1974) und spätereren Ortsvorsteher Theo Greiner sowie dessen Nachfolger Otto Gravius. „Man hat uns die ‚Roten Drei‘ genannt“, sagt Stock lachend, als er sich an diese Zeit erinnert.

Prägend gewesen für sein politisches Engagement in der SPD und für Einöd sei auch Willy Brandt und dessen Politik. Die habe ihn 1966 zu den Sozialdemokraten gebracht. Der frühere Bundeskanzler sollte dann nochmal eine Rolle im politischen Leben von Stock spielen: 2011 wurde er mit der Willy-Brandt-Medaille ausgezeichnet. Das ist die höchste Auszeichnung, die die Partei an ihre Mitglieder für besondere Verdienste für die Sozialdemokratie vergibt. Die Einöder SPD ehrte ihn schon im Jahr 2002 mit der Ehrenvorsitzenden-Würde des Ortsvereins. Den hatte er von 1972 bis 2001 geführt. Über Einöd hinaus war das Geburtstagskind von 1974 bis 1984 Mitglied des Homburger Stadtrates. Danach war er von 1984 bis 1994 Mitglied des Einöder Ortsrates. So viel Einsatz habe aber auch seine Schattenseiten, sagt Stock. „Politik und ehrenamtlicher Einsatz bedeutet ein Stück weit die Vernachlässigung der Familie.“ Das bedauert der Vater zweier Töchter.

Beruflich war Otto Stock 45 Jahre Mitarbeiter der Kreissparkasse Zweibrücken/Sparkasse Südwestpfalz, auch als Vertreter des Vorstandes. Mit seiner Pensionierung und der Aufgabe des Parteivorsitzes der Einöder SPD endete Otto Stocks Engagement aber wahrlich nicht. Das Stichwort: Arbeitsgemeinschaft 60-Plus. Mit seinen, in Spitzenzeiten 36, Mitstreitern machte sich Stock als Organisator daran, in seinem Heimatort Hand anzulegen. Unvergessen dabei unter anderem die Erstellung eines kleinen Weinbergs an der Christuskirche. Alle Aktionen der Arbeitsgemeinschaft hat Stock in insgesamt acht Jahresbüchern minutiös festgehalten.