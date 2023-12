Fußball Tendenz für Angriffe auf Schiedsrichter steigt

Klaus Weber ist der Kreisschiedsrichter-Obmann im Fußball-Bereich Ostsaar. Der Unparteiische hat sich an die Saarbrücker Zeitung gewandt, um „auf die zunehmende Gewalt gegenüber Schiedsrichtern aus unserem Bereich aufmerksam zu machen“. Weber sagt: „Die ganze Zeit über war es im Ostsaar-Kreis noch sehr ruhig zugegangen. Aber die Tendenz der vergangenen Wochen spricht nun eine andere Sprache. Ich kann leider nicht auf jedes Detail der betreffenden Spiele eingehen, da es sich um laufende Verfahren handelt, die hoffentlich auch in aller Härte abgestraft werden.“ Was er aber sagt: „Im Raum Zweibrücken ist ein Austausch-Kollege aus dem Saarland von einem Zuschauer körperlich attackiert worden. Und bei zwei Spielen im Raum Homburg und Mandelbachtal wurden Kollegen von mehreren Seiten massiv verbal angegangen. Das sind Dinge, die ich natürlich massiv verurteile und die keinesfalls auf einen Sportplatz gehören.“