„Problemzonen“ in Homburg entschärfen : Böcklinstraße ist das Sorgenkind

Homburg Die Homburger Ortsvertrauensleute informierten sich über die Arbeit der Streetworkerin in Erbach. In einigen Bereichen muss noch dringend etwas passieren.

So fehle es in den Gebäuden an einigen grundlegenden Ausstattungen, auch ein Platz, auf dem die Kinder spielen können, sei nicht in der Nähe. Somit würden diese auch oft auf der Straße spielen, was natürlich gefährlich sei. Dass manche Autofahrer es mit der Geschwindigkeit – in der Böcklinstraße ist Tempo 30 – nicht ganz so genau nehmen, wurde auch den Anwesenden beim Vor-Ort-Termin des Öfteren „bewiesen“.