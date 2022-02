Orientierungslauf : Orientierungslauf: Neue Trainingsserie ab Samstag

Die Orientierungsläufer im Saarland um Anne Kästner würden sich über helfende Hände freuen. Foto: TV Oberbexbach

Homburg In den letzten Jahren haben die saarländischen Orientierungsläufer gerade im Jugendbereich national und international beachtliche Erfolge gefeiert. Was allerdings fehlt, sind erwachsene und in Sachen Organisation erfahrene Orientierungsläufer.

Aus diesem Grund kann in diesem Jahr die 2003 vom TV Bierbach ins Leben gerufene Saarland-Cup-Serie nicht ausgetragen werden.

Stattdessen steht die neue „Saar-Orientierungslauf-Trainingsserie“ als Ersatz parat. Die Fortgeschrittenen ab einem Alter von 16 Jahren stehen vor komplexen Routenwahlen und anspruchsvollen Orientierungsaufgaben. Fortgeschrittene ab 14, die schon Wettkampferfahrung gesammelt haben, üben sich im Höhenlinienlesen und in kurzen Kompassstücken. Fortgeschrittene Neulinge ab zwölf Jahren treffen erste Routenwahlen. Und für die Neulinge ab zehn Jahren findet ein Leitlininen-Orientierungslauf statt.

Der erste Trainingswettkampf findet am Samstag mit Start ab 11.30 Uhr und Zielschluss um 14 Uhr auf dem Gelände der Universität Homburg statt. Der Start- und Zielpunkt befindet sich vor der Physiologie (Gebäude 48). Als Bahnleger fungieren Judith van Bentum und Anne Kästner. Die Bahnlängen variieren zwischen 1,4 und 6,1 Kilometern. Organisiert wird die Trainingsserie von Jugendlichen und erwachsenen Orientierungsläufern, die zum Erhalt der Wettkampfmöglichkeiten im Saarland beitragen möchten. Über Unterstützung würden sich die Orientierungsläufer freuen.