Verstärkung für Fuhrpark der Stadt Bexbach : Ordnungsamt ist per E-Scooter unterwegs

Bexbach Die Ordnungsamtsmitarbeiter der Stadt Bexbach sind ab sofort auf E-Scooter (Elektro-Roller) im Einsatz. Die Stadtverwaltung hatte bereits zum 1. März ein solches Zweirad in ihren Fuhrpark aufgenommen.

Die Inbetriebnahme konnte witterungsbedingt allerdings erst am vergangenen Freitag vollzogen werden. Mit dabei waren die Bereichsleiterin des Ordnungsamtes Magdalena Bäcker, Bürgermeister Christian Prech, der Fachbereichsleiter A, Benjamin Schappe, und der Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes, Mike Hess, wie es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung heißt.

Das CO 2 -neutrale Fahrzeug werde künftig ausschließlich dem kommunalen Ordnungsdienst der Stadt zur Verfügung stehen. Hierdurch sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch flexibler und umweltschonender ihre Tätigkeiten ausüben können. Besonders in den Sommermonaten werde der E-Scooter im Rahmen von Außenkontrollen verstärkt eingesetzt werden, heißt es.

„So sind auch Kontrollen im Blumengarten, in der grünen Lunge und an vielen weiteren Plätzen in Bexbach einfacher und schneller möglich. Präsenz an den stark frequentierten Plätzen zu zeigen, gelinge dem Ordnungsamt nun noch besser. Zudem biete der E-Scooter eine umweltfreundliche Alternative zum Auto, mit der die Stadtverwaltung einen Beitrag zum Klimaschutz leisten möchte. Alles Vorteile, die die Stadt Bexbach zum Kauf motiviert haben“, so Bürgermeister Christian Prech.