Kreisvolkshochschule Saarpfalz : Über den Umgang mit Parolen vom „Stammtisch“

Saarpfalz-Kreis (red) Die Kreisvolkshochschule des Saarpfalz-Kreises bietet in Kooperation mit dem Adolf-Bender-Zentrum für Demokratie und Menschenrechte am Dienstag, 23. März, um 18 Uhr einen interaktiven Vortrag mit der Überschrift „Umgang mit Stammtischparolen und populistischen Äußerungen“ an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Bekanntenkreis fallen Sprüche gegen Flüchtlinge. Auf dem Sportplatz hetzt jemand gegen Homosexuelle. In der Kneipe wird über Muslime hergezogen. Solche und ähnliche Situationen sind leider nicht selten. Sie können jedem im Beruf und im privaten Alltag begegnen. Meist treffen sie die Leute unerwartet, sorgen für Unsicherheit und Sprachlosigkeit. Doch wie kann man darauf reagieren?

Der interaktive Vortrag beleuchtet Funktionen und Merkmale von Vorurteilen und vermittelt Handlungsmöglichkeiten und Kommunikationsstrategien für den Alltag. Die Teilnahme an der Online-Veranstaltung ist kostenfrei.