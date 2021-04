Frauenbüro des Saarpfalz-Kreises : Online-Seminar zum Thema Selbstmotivation

Saarpfalz-Kreis Das Frauenbüro des Saarpfalz-Kreises bietet am Montag, 10. Mai, von 16 bis 19.30 Uhr ein interaktives Online-Seminar mit dem Titel „So schaffen Sie es – Mehr Selbstmotivation im Leben“ an.

Nicht Geld, Geschenke oder Versprechen – der stärkste Motivator liegt in uns selbst, so die Organisatorinnen in einer Pressemitteilung. Wenn wir genau definieren, wohin wir wollen und was wir dafür mitbringen, können wir sicher sein, auch an unser Ziel zu kommen. Eine hohe und stabile Selbstmotivation bedeutet, mit innerer Klarheit die Dinge anzugehen und selbst einen Sinn in der Tätigkeit zu sehen. Es bedeutet auch, notwendigen Aufgaben ohne großen Verzug zu erledigen.