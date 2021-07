Obst- und Gartenbauverein Höchen : Die Normalität kehrt langsam zurück

Höchen Der Obst- und Gartenbauverein Höchen blickt positiv in die nähere Zukunft.

Langsam kehrt bei vielen Vereinen etwas Normalität nach den coronabedingt schweren Monaten zurück. So auch beim Obst- und Gartenbauverein Höchen. Im vergangenen Jahr fielen bei dem rührigen Verein zwar einige Aktivitäten aus, wie ein Winterschnittkurs im März und der Sommerschnittkurs im Juni. Dennoch zeigt sich Vorsitzender Thomas Hares einigermaßen zufrieden. „Die Zahlen für Saftherstellung und für die Brennsaison waren in Ordnung.“ Die Mitgliederzahl ist mit 120 in etwa gleich geblieben. In den vergangenen Jahren sei das Interesse am Obst- und Gartenbauverein stetig gestiegen sei.