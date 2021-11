Boostern und Testen wieder in großem Umfang : Es wird wieder kostenlos getestet

Die Nachfrage nach der Auffrischungsimpfung ist groß. Das mobile Impfteam im Saarpfalz-Kreis bietet neben den „normalen“ Impfungen gegen das Corona-Virus seit dieser Woche auch die Booster-Impfung an. Wegen des großen Andrangs sind Wartezeiten unausweichlich, beziehungsweise ist der Impfstoff alle. Dann man muss an einem anderen Tag kommen. In dieser und der kommenden Woche gibt es im Kreis sieben Termine. Foto: dpa/Friso Gentsch

Saarpfalz-Kreis Nun kann man sich wieder einmal pro Woche kostenlos testen lassen. Und die Mobilen Impfzentren verabreichen auch Booster-Impfungen. Allerdings nur, so lange der Vorrat reicht. Wir haben den Überblick über die Angebote im Saarpfalz-Kreis.

Corona und kein Ende: Die Zahlen gehen wieder hoch, die Menschen sind verunsichert, erste Flüge und Bahnfahrten werden schon storniert – und mit bangem Blick auf Weihnachten fragt man sich: Wird die Familie zusammenkommen können? Ist das Risiko zu groß? Dennoch, in diesem Winter sind wir viel weiter als noch vor einem Jahr, die meisten Bürger sind geimpft. Doch das heißt natürlich nicht, dass man damit nicht mehr ansteckend sei – kurzum, wer geimpft ist, kann sowohl an Covid-19 erkranken als auch die Erreger weitertragen. Deshalb werden nun neben den Impfungen auch wieder vermehrt Testungen angeboten. Denn nur, wer zur Impfung auch noch negativ getestet ist, kann wirklich sicher sein, seine Umwelt nicht anzustecken.

Die sogenannten Booster-Impfungen werden ebenfalls regulär durch die niedergelassene Ärzteschaft durchgeführt, so Ruffing weiter. Die mobilen Impfteams übernehmen aber seit dieser Woche auch Booster-Impfungen. Aufgrund von Kapazitätsgründen sei am jeweiligen Standort aber nur eine begrenzte Menge an Impfstoff pro Tag zur Verfügung (wir berichteten). Dann werde in der Regel auf alternative Angebote oder auf die Möglichkeiten am Folgetag verwiesen. Es gilt die Booster-Empfehlung der Stiko (Ständige Impfkommission): Ältere Menschen ab 70 Jahren werden bei den Booster-Impfungen bevorzugt behandelt.