Für Kinder und Erwachsene Nachhaltigkeitsvideo des Biosphärenreservates verfügbar

Nachhaltigkeit? Ein enorm wichtiger, aber auch sehr komplexer Begriff und nicht wirklich leicht zu erklären. Oder doch? Die Umweltpädagogen des ökologischen Schullandheimes Spohns Haus, Sylvia Lerchner und Andrea Lippmann, haben es versucht: Ergebnis ist ein knapp fünfminütiger Youtube-Film aus der Reihe „Schatzgeschichte Biosphäre“. Das teilt die Pressestelle des Saarpfalz-Kreises mit. Die „Schauspieler“ in diesem Filmchen sind Playmobil-Figuren, die den Begriff sehr anschaulich, unterhaltsam und an die Welt der Kinder angelehnt, vermitteln. Die beiden Nachhaltigkeitsexperten Sylvia Lerchner und Andreas Lippmann sind regelmäßig im Auftrag des Biosphärenzweckverbandes Bliesgau in den Grundschulen der Region unterwegs und erklären das Biosphärenreservat Bliesgau. In der Corona-Pandemie waren die Schulbesuche selten und die pandemietaugliche Idee der Youtube-Reihe „Schatzgeschichte Biosphäre“ wurde entwickelt.