Nachschlagwerk über den Saarpfalz-Kreis erschienen Ein Jahrbuch mit vielen bunten Geschichten

Homburg · Wer war der Zündler aus Reiskirchen, der sich gern mit Branntwein besoff und einen Bauernhof mitsamt vollem Getreidespeicher anzündete? Wofür er 1844 in Zweibrücken mit dem Tode bestraft wurde. Überhaupt scheint der Alkohol in unserer Region durchaus ein Problem gewesen zu sein, denn auch in Niedergailbach wurde „die Unsitte des Branntweintrinkens“ festgestellt, wie der Autor Lothar Kruft eine historische Quelle zitiert.

20.11.2023 , 19:00 Uhr

Alle Autoren des Saarpfalz-Jahrbuches wurden anlässlich der Vorstellung des Buches auf die Bühne gebeten. Die meisten Autoren sind jedes Jahr mit einer neu recherchierten Heimatgeschichte dabei, sie erstellen die Beiträge ehrenamtlich. Foto: Christine Maack

Wer hat in Böckweiler ein Mutterschwein verloren? Das erfahren wir von Bernhard Becker, der sich mit einem originellen Thema beschäftigt hat – nämlich mit alten Zeitungsmeldungen über verlorene Dinge, die Aufschluss darüber geben, was den Leuten damals wichtig war. Ein verlorener Sack Getreide oder ein entlaufenes Schwein waren in Zeiten der Armut existenzbedrohender als heute ein abhanden gekommenes Handy.