Lehre im Landratsamt in Homburg Neues Ausbildungsjahr ist gestartet

Die neuen Auszubildenden der Kreisverwaltung des Saarpfalz-Kreises sind dieser Tage mit einer Willkommensveranstaltung ins Berufsleben gestartet. Esra Limbacher, kürzlich ins Amt gewählter Kreisbeigeordneter, begrüßte die Nachwuchskräfte in Vertretung für Landrat Theophil Gallo und betonte die Bedeutung des öffentlichen Dienstes, heißt es in der Pressemitteilung aus dem Landratsamt. „Ein wichtiger Lebensabschnitt hat für Sie begonnen, und ich freue mich sehr, dass Sie sich nach einem Auswahlverfahren für eine berufliche Zukunft bei der Kreisverwaltung entschieden haben“, so Limbacher. Er unterstrich die Verantwortung der Verwaltung als tragenden Eckpfeiler des demokratischen Rechtsstaates, der im Dienst der Bürgerinnen und Bürger steht.