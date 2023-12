Neuer Reise- und Freizeitführer zum Bliesgau von Markus Dawo Den Bliesgau neu entdecken

So erfährt man in seinem Buch zum Beispiel, dass in der Barockstadt Blieskastel der vermutlich ältesten Tabakladen Deutschlands zu finden ist. In Böckweiler kann man die älteste romanische Kirche des Saarlandes besichtigen. Ein Besuch in Wolfersheim lohnt sich, denn der Ort gilt mit seinen restaurierten Bauernhäusern als eines der schönsten Dörfer im Bliesgau. Bliesmengen-Bolchen wurde 2023 mit Gold im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ ausgezeichnet. Der Leser erfährt, dass Reinheim eine lange Weintradition vorweisen kann, die vor ein paar Jahren wiederbelebt wurde. Zum Wein passt Brot, und das wird in Auersmacher noch heute im traditionellen Backhaus gebacken. Und nicht zu vergessen: „die Parr“, jene katholischste aller Landschaft, zwischen den Flüsschen Bickenalb und der Blies gelegen. Sie ist vor allem am Pfingstmontag einen Ausflug wert, denn da findet der jährliche „Bruder-Konrad-Ritt“ statt, der in Medelsheim beginnt und bei der Bruder-Konrad-Kirche in Utweiler endet.