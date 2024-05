Tag der biologischen Vielfalt Späte Knorpelkirche für die Fideliswiese

St Ingbert · Kinder und Nachhaltigkeits-Akteure pflanzten in St. Ingbert am „Tag der biologischen Vielfalt“ in dieser Woche einen Baum. Der Ort des Geschehens bei der öffentlichen Naturschutzaktion war die Fildeliswiese – eine Grünfläche, bei der sich die Stadt St. Ingbert bewusst gegen einen Bebauung entschieden hat.

24.05.2024 , 14:52 Uhr

Zum „Tag der biologischen Vielfalt“ hatte Claus Günter, der städtische Nachhaltigkeitsbeauftragte (links), eingeladen, um auf der Fideliswiese einen Obstbaum zu pflanzen. Kinder der benachbarten Kita St. Franziskus machten bei der Baumpflanzung mit. Foto: Peter Gaschott

Von Peter Gaschott