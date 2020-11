26 Personen in stationärer Behandlung : Neuer Corona-Todesfall im Saarpfalz-Kreis

Homburg/Bexbach/Kirkel Die Zahl an Corona-Positiven hat von Montag auf Dienstag im Saarpfalz-Kreis wieder etwas stärker zugelegt. 36 Personen wurde das Covid-19-Virus nachgewiesen, der höchste Zuwachs seit vergangenem Donnerstag.

Gleichzeitig gelten aber 40 Personen wieder als gesund, sodass die Zahl der akut Infizierten von 201 auf 196 sogar leicht sank. Allerdings meldete der Kreis auch einen weiteren Todesfall – den 23ten seit Pandemiebeginn. 26 Leute sind stationär im Krankenhaus, zwei mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz nahm indes wieder zu, bleibt nach115,66 am Montag und nun 128,36 immer noch ein gutes Stück über der Hunderter-Marke. Die meisten Neuansteckungen (14) entfielen auf Homburg, das seit Beginn der Pandemie 278 Infektionsfälle verbucht hat. Die weiteren Zahlen: St. Ingbert (365, plus 7), Mandelbachtal (90, plus 4), Kirkel (92, plus 3), Gersheim (20, plus 1), Blieskastel (164, plus 3) und Bexbach (84, plus 4).