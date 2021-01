Naturdenkmäler in der Region : Grabstätte am Fuß des Stumpfen Gipfels

Homburg Auf unsere Tour zu den Naturdenkmälern der Region sind wir im heutigen Teil zu Fuß unterwegs auf dem Homburger Schlossberg.

Die 16 Kilometer lange Schlossbergtour erreicht diese Punkte alle, sie erkundet die Hohenburg, den Stumpfen Gipfel, die Karlsbergquelle mit dem Karlsbergweiher, den Bärenzwinger und den Rotkäppchenweg an der Kirrberger Fischerhütte vorbei. Am großen Wanderparkplatz in der Käshofer Straße, wo selbige auch überquert wird, lohnt ein kleiner Abstecher (zwei Minuten) zu dem keltischen Hügelgrab unmittelbar am Straßenrand Richtung Homburg. Hier hat das Staatliche Konservatoramt im Jahr 1966 die Spuren der Kelten genauer untersucht und eine Begräbnisstätte aus der Hallstadtzeit ein rundes halbes Jahrhundert vor Christi Geburt freigelegt und mehr als 50 keramische Funde gemacht.

Nachgewiesen wurde intensiver Ackerbau an dieser Stelle, den Wald hat es an dieser Stelle damals also eher nicht gegeben. Der Stumpfe Gipfel könnte ebenfalls in dieser Zeit künstlich abgeflacht worden sein und als Versammlungsstätte gedient haben. In Wanderführern wird dies vermutet, genauer belegt ist es nicht. Das Hügelgrab am Fuße des Gipfels ist wissenschaftlich genau dokumentiert. Zu den Gräbern muss es nach Ansicht der Archäologen auch eine Siedlung gegeben haben, die bis heute nicht gefunden wurde. Man vermutet sie am nahen Lambsbach. Am Fuß des Stumpfen Gipfels sind mehrere Grabhügel archäologisch nachgewiesen, eine Kultstätte auf dem Berg könnte damit in Zusammenhang stehen.