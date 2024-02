Rathauserstürmung in Bexbach Narren kaperten das Schiff des Piraten

So manchem Verwaltungschef wirft ja schon mal vor, er werfe das Geld einer Stadt zum Fenster raus. Dass aber ein Bürgermeister gleich mit beiden Händen Goldtaler unters Volk wirft, das ist in der Tat recht selten. Na ja, eigentlich ist es sogar mehr als selten – wenn man nicht gerade Christian Prech heißt, im Bexbacher Rathaus das Sagen hat und sich am Fetten Donnerstag gegen den Ansturm der Narren erwehren muss. Dass Prech versuchte, mit jeder Menge Golddukaten die anstürmenden Narren und das närrische Volk vor dem Rathaus zu bestechen, war natürlich dem Umstand geschuldet, dass er diesmal in der Rolle eines „Captain“ und in beeindruckender Piratentracht versuchte, sein „Schiff“ zu verteidigen. Nun könnten böse Zungen behaupten, ein Pirat könne ja nur das Gold verschenken, das er anderen geraubt hat. Aber man soll ja nicht so sein und in gutem Glauben einfach mal annehmen, das Gold sei auf rechtem Weg erworben, vielleicht ja durch Steuern. Obwohl: Steuern und Piraten – diese Gedanken mag man jetzt nicht weiterdenken.