Fastnacht : Fastnachtsspaß im Saal und „uff der Gass“

Farbenfroh und lustig geht’s zu bei der Saal- und Straßenfastnacht. Die Narren in der Region haben jede Menge Auswahl an Veranstaltungen. Foto: dpa/Roland Weihrauch

So langsam heißt es wieder Narrenkappe richten und Kostüme raussuchen. Die Hochphase der närrischen Zeit rückt näher. Hier die Fastnachts-Termine, soweit sie uns gemeldet wurden.



Homburg

Seniorenfastnacht im Saalbau: An den beiden Sonntagen 9. und 16. Februar lädt die Kreisstadt Homburg Homburger Bürgerinnen und Bürger ab 65 Jahre zu einem Fastnachtsnachmittag ins Kulturzentrum Saalbau ein. Das Programm beginnt um 14.11 Uhr. Es wird von der Homburger Narrenzunft gestaltet und steht unter dem Motto „Weite Wüsten, heißer Sand – die HNZ im Morgenland“. Bei schwungvollen Schau- und Gardetänzen, lustigen Vorträgen und Büttenreden sowie Livemusik der Gruppe Take Five ist für jeden Geschmack etwas dabei. Am Sonntag, 9. Februar, sind die Bürgerinnen und Bürger aus den Stadtteilen Homburg-Mitte, Beeden, Schwarzenbach und Wörschweiler eingeladen, am Sonntag, 16. Februar, Bürgerinnen und Bürger aus den Stadtteilen Erbach, Reiskirchen, Bruchhof und Sanddorf. Freibleibende Plätze können von Senioren aus anderen Stadtteilen genutzt werden. Für Verpflegung und Kaffee ist gesorgt; es wird jedoch darum gebeten, Kaffeegedecke selbst mitzubringen. Der Eintritt ist frei.

Am „Fetten Donnerstag“, 20. Februar, steigt wieder der Weiberdonner im Homburger Saalbau und im Hemingway’s. Auf vier Dancefloors wird getanzt und gefeiert: Im großen Saal mit den Bands Take 5 und Krachleder. 70er-Disco im Hemingway’s, Hütten-Gaudi im Erdgeschoss und Schickeria-Party mit DJ Stone im 2. Obergeschoss des Saalbaus. Kostümierung ist selbstverständlich erwünscht. Einlass ist ab 19 Uhr, Live-Musik im großen Saal von 20.11 Uhr bis 2.30 Uhr.

Die Homburger Narrenzunft (HNZ) lädt zu ihrer Prunksitzung am Samstag, 22. Februar, in den Saalbau in Homburg ein. Das Motto ist: „Weite Wüsten, heißer Sand – die HNZ im Morgenland“.

Am Fastnachtsdienstag, 25. Februar, findet die traditionelle HNZ-Kinderfastnacht statt. Hier dürfen sich die kleinen und großen Besucher auf keinen geringeren als den amtierenden Deutschen Vizemeister der Großillusion, Maxime Maurice, freuen.

Der Kartenvorverkauf für die HNZ-Prunksitzung findet am Samstag, 1 Februar, von 10 bis 12 Uhr im Vin!oh am Marktplatz statt. Ab Montag, 3. Februar, werden die Restkarten in der Geschäftsstelle des FC 08 Homburg, Rondell 4, Homburg verkauft.

Erbach: Der SSV Homburg-Erbach 1982 e.V. lädt zum „Weiberfasching“ am Donnerstag, 20. Februar, 20.11 bis 2 Uhr, im Sportzentrum in Homburg-Erbach ein. Der Verein konnte wie im vergangenen Jahr die beiden Bands Firma Holunder und Paragon verpflichten, die mit Rock/Pop und Stimmungsliedern einheizen werden. Wie jedes Jahr wartet in der Halle die längste Biertheke (SSV Homburg-Erbach und neu in diesem Jahr die Fußballer der SG Erbach) im Saarland und eine Bar mit allerlei Hochprozentigem. Vor der Halle gibt es Pizza und Crepes.

Tickets gibt es bei Textil Ecker, Dürerstraße 146 in Erbach, in der Sportgaststätte SV Reiskirchen am Fußballplatz in Reiskirchen, im Sportheim der SG Erbach, bei Schreibwaren Trimpl in Erbach, Dürerstraße, Lederwaren Scheu, Eisenbahnstraße Homburg und an der Abendkasse und online: https://ssv-homburg-erbach.de/ Der Erlös ist zugunsten der Sport-Jugend.

Reiskirchen: Am Sonntag, 23. Februar, ab 13.30 Uhr findet in der toll dekorierten Sporthalle des SV Reiskirchen wieder der „Reiskircher Kinderfasching“ statt. Mit dabei ist Clown Lustikus, Auch wird für die Kinder wieder eine „Luftballon-Überraschung“ angeboten. Zum Abschluss findet auch die große Kostümprämierung statt. Der Förderverein der Jugendabteilung sorgt für Speisen und Getränke.

Kirrberg: Die Freunde Kerbricher Fasenacht (FKF) feiern unter dem Motto „Sonne, Palmen, Meer und Strand – die Südsee ist in Narrenhand“ in der Lambsbachhalle. Bei allen Veranstaltungen gibt es neben Büttenreden und Tänzen, auch wieder kulinarische Highlights aus der FKF-Küche.

Los geht’s am Samstag, 15. Februar, um 19.11 Uhr mit der ersten Kappensitzung. Am Dienstag, 18. Februar, um 14.33 Uhr, findet der Seniorenfasching statt. Hier bekommt jeder Gast eine kleine Extra-Überraschung. Die Bürgerhauserstürmung mit dem „Umzug für Arme“ und anschließender Megaparty ist am Donnerstag, 20. Februar, ab 10.33 Uhr. Die Kids kommen am Samstag, 22. Februar, ab 14.33 Uhr bei der Kinderfastnacht auf ihre Kosten. Die zweite Kappensitzung der FKF ist dann am Sonntag, 23. Februar, ab 19.11 Uhr, in der Lambsbachhalle.

Der Kartenvorverkauf für die beiden Kappensitzungen findet am Samstag, 1. Februar, im Bürgerhaus statt. Die Nummernvergabe startet ab 10 Uhr.

Einöd: Am Samstag, 22. Februar, 14 bis 17.30 Uhr, lädt die Fidelia Einöd in der Saar-Pfalz-Halle zur Kinderfastnacht. Eintritt 1,50 Euro (kein Vorverkauf). Auf dem Programm stehen Garden- und Showtänze des CGH Ernstweiler und eine Kostümprämierung. Auch die Bauchtanzschule Elena Loch wird wieder mit ihren kleinen Tänzerinnen auftreten. Das Trio bietet allen Gästen Live-Musik und ein abwechslungsreiches Mitmachprogramm. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Nach einer Umbauphase sind ab 20.11 Uhr die Erwachsenen dran: Die Fidelia Einöd konnte in diesem Jahr die Band Elliot und Patrick S. für die Abendveranstaltung engagieren. Die Show-Barmixer von Juicy-Entertainments servieren Cocktails.

Eintritt 10 Euro im Vorverkauf, an der Abendkasse 12 Euro. Vorverkauf ab 8. Februar in der Metzgerei Schwitzgebel und der Bäckerei Lenert (vormals Emser) in Einöd.

Beeden: Der Turnverein Beeden bietet für die Kleinen eine Veranstaltung in der närrischen Zeit. Am Sonntag, 16. Februar, startet um 14.11 Uhr in der Beeder Sporthalle die große Fastnachtsparty für alle kleinen Faasebooze.

Auch die kleinen Faasebooze fiebern ihren Auftritten entgegen. Foto: dpa/Wolfgang Kluge

Bexbach

Die Bexbacher Karnevalsgesellschaft Die Blätsch lädt zur Prunksitzung am Samstag, 15. Februar, 19.11 Uhr, in der Dorfhalle Limbach.

Karten (ab 11 Euro) im Vorverkauf werktags von 8 bis 16 Uhr bei Zahlenwerk GmbH, BCB, Kleinottweilerstraße 75.

Das Kinderkostümfest der Blätsch ist am Sonntag, 16. Februar, 15.11 Uhr, im Volkshaus Oberbexbach, Einlass ab 14.15 Uhr, Eintritt Kinder und Erwachsene: zwei Euro.

Die Gemeinschaftssitzung von Blätsch und MGM für die älteren Mitbürger und Mitbürgerinnen unter der Federführung der KV MGM findet am Dienstag, 18. Februar, um 16.30 Uhr im Volkshaus in Oberbexbach, statt. Im Eintrittspreis von 5 Euro ist auch ein Bustransfer von und nach den einzelnen Stadtteilen enthalten. Es gilt folgender Fahrplan: Kleinottweiler, Dorfmitte 15.10 Uhr Niederbexbach, Dorfmitte und Bliestalstraße/Ecke Ludwigstraße 15.20 Uhr Bexbach, Bahnhof 15.30 Uhr Bexbach, Höcherberg-Halle 15.40 Uhr Höchen, Dorfmitte 15.50 Uhr Frankenholz, Am Grubenwäldchen 16.00 Uhr Den gleichen Weg fährt der Bus nach Beendigung der Veranstaltung gegen 20 Uhr zurück. Kartenvorverkauf: Stadt Bexbach, Bürgerbüro, Aloys-Nesseler-Platz.

Am „Fetten Donnerstag“, 20. Februar, ab 14.30 Uhr, stürmt die MGM gemeinsam mit der Blätsch und allen Bexbacher Faasebooze das Rathaus.

Am Sonntag, 23. Februar, ab 13 Uhr, gibt‘s dann natürlich auch wieder den großen Fastnachtsumzug und den närrischen Jahrmarkt auf dem Aloys-Nesseler-Platz.

Oberbexbach: Die MGM - Mer gehn metsamme lädt am Samstag, 31. Januar, 19.11 Uhr, zur Prunksitzung ins Volkshaus Oberbexbach. Am Samstag, 8. Februar, ab 19.11 Uhr, steigt die Kostümsitzung im Oberbexbacher Volkshaus. Am Fastnachtsdienstag, 25. Februar, 15 Uhr, ist das MGM-Kinderkostümfest im Volkshaus Oberbexbach.

Höchen: Der Ortsrat Höchen lädt mit engagierten Eltern und dem Förderverein „Unser Höchen“ zur Kinderfastnacht ein, in Höchen in der Unterkirche, am 22. Februar, 15 bis 18 Uhr. Eintritt: 1 Euro

Kirkel

Die Kirkeler Burgnarren bitten zur Gala-Prunksitzung am Samstag, 8. Februar, 19.11 Uhr, in der Burghalle in Kirkel, Unnerweg.