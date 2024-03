Nabu St. Ingbert Nistkästen helfen gebeutelter Vogelwelt

Die aufgeregten Meisen an der Futterstelle, der Eichelhäher auf der Wiese, die farbenfrohen Gartenrotschwänze und Gimpel in den Zweigen der Bäume: Wer ein bisschen Platz rund um das Haus hat oder eine freie Ecke auf dem Wohnungsbalkon, der kann und sollte der Welt der Vögel den ein oder anderen Gefallen tun. Jetzt im März zum Beispiel eine oder mehrere Nisthilfen an geeigneten Stellen anbringen. Denn die Brutsaison beginnt in den kommenden Wochen. Ein Futterhäuschen mit je nach Jahreszeit geeigneter Nahrung nehmen die Tiere aufgrund des Rückgangs an Insekten heute sowieso ganzjährig gerne an.