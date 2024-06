Saison der Open-Air-Konzerte in Homburg hat begonnen Der Musiksommer mit gelungenem Auftakt

Einen Sommeranfang gibt es Homburg gleich dreimal: kalendarisch, meteorologisch und natürlich dann, wenn der „Homburger Musiksommer“ startet. Genau das war am Wochenende der Fall. Für den Auftakt im wahrsten Sinne des Wortes sorgte die Kirkeler Cover-Band Radiosolid am Freitagabend bei der Reihe „Querbeat“. Die sind in Homburg nun gar nicht mehr so unbekannt, lieferte die Band um Sängerin Rebecca Edinger schon den Soundtrack zur Karlsberg-Braunacht Ende April. Wie damals war es ein gelungener Mix aus Rock und Pop, der dafür sorgte, dass der Musiksommer auch in diesem Jahr wieder einen blitzsauberen Start hinlegte. Mit Klassikern wie „She‘s a little runaway“ von Bon Jovi oder auch „Heavy cross“ von Gossip legten Radiosolid da ordentlich in Sachen Tempo los.