Musiksommer in Homburg Afro- und Salsa-Klänge bei Traumwetter

Das war ein buchstäblich heißes Homburger Musiksommer-Wochenende. Und diese Einschätzung beruhte nicht nur auf Temperaturen, die den Begriff „Spätsommer“ ad absurdum führten. 30 Grad und mehr waren am Freitag und Samstag die Regel. Und was passt besser zu einer solchen Hitze, als eben ein richtig heißes Musikprogramm? Da hatten Norbert Zimmer als Macher der Konzertreihe „Querbeat“ am Freitagabend und sein Jazzfrühschoppen-Pendant Raimund Konrad dann wirklich das richtige Händchen: Mit Kevin Alamba & Dynamix gab‘s am Freitagabend eine wilde Mischung aus Afro, Reggae, Salsa, Merenge und auch Soul, auf die Bühne gebracht von einer Band, die sich in keinem Genre eine Blöße gab. Zentraler Dreh- und Angelpunkt war aber Kevin Alamba selbst, den es zeitweise gar nicht auf der Bühne hielt. Ausgestattet mit einen enormen Charisma mischte er sich unter die Gäste vor der Bühne, tanzte – und brachte so seine Musik mitten unter die Menschen. Und was machten die? Die tanzten natürlich auch, der Rhythmus ließ keinen kalt.