Musikpräsentation in Schule in Homburg Eine grenzenlose musikalische Welt

Ein Konzert ist ein Konzert ist ein Konzert? Ja, für die meisten Veranstaltungen dieser Art mag das gut und gern gelten. Wohl aber nicht für den Auftritt von Rik Henri van Ginkel am Freitagabend im Homburger Gymnasium Johanneum. Dort gastierte der inzwischen in Paris lebende Homburger Musiker mit seiner „One world show“ und präsentierte in der „Johanneums-Edition“ seines Projektes eine tatsächlich grenzenlose Welt der Musik. Ein „inklusives Konzert“ nennt Ginkel das, was er da als Konzept erschaffen hat und bei dem er über den Abend hinweg in ganz unterschiedliche Rollen schlüpft – musikalisch und visuell. Mit dieser Idee, dem Wechsel von Genre zu Genre und von Rolle zu Rolle, hat der Musiker schon einiges an Echo in der Musik- und Kulturwelt erzeugt (wir berichteten).