Kultursommer in Homburg Musikalischer Ausflug nach New Orleans

Traditionen haben, so manchen Unkenrufen zum Trotz, ja durchaus was Gutes. Man weiß, worauf man sich einlässt, weiß, was man zu erwarten hat. So gesehen war der Auftritt der New-Orleans-Connection-Jazzband am Samstagmorgen beim Homburger Jazzfrühschoppen im besten Sinne eine Ode an die Tradition. Denn: Das Ensemble aus dem Rhein-Main-Gebiet um Bandleader Peter Wichert lieferte traditionellen New-Orleans-Jazz, gepaart mit dem einen oder anderen musikalischen Ausflug, auch in die Gefilde des Blues.