Motorsport : MSC hofft auf Renntage an Pfingsten

Niederwürzbach Motorsportclub Niederwürzbach plant größere Veranstaltung – gemäß den Coronavorschriften. Auch das Training läuft.

Auch zu Corona-Zeiten kann auf dem Gelände des MSC Niederwürzbach weiterhin trainiert werden. „Wir bieten aktuell Training in den Bereichen Trail, Enduro, Cross und Mountainbike an. Allerdings beinhaltet dies keine Vereinstätigkeit. Vielmehr handelt es sich um Individualsport, für den ein Entgelt enrichtet werden muss. Schließlich haben wir ein äußerst weitläufiges Gelände und müssen dafür Sorge tragen, dass alles gemäß den aktuellen Corona-Richtlinien abläuft“, erklärt der Vereinsvorsitzende Harry Leiner.

Die genauen Trainingszeiten würden Woche für Woche aktuell im Internet auf der Vereinshomepage und bei Facebook hinterlegt. Wer in Niederwürzbach trainieren will und aus dem innerdeutschen Raum kommt, muss vor Ort aufgrund der Nachverfolgbarkeit seine Adresse hinterlegen und erklären, dass er aktuell gesund ist. Wer aus dem Ausland nach Niederwürzbach anreist, komme allerdings nicht um einen gültigen Corona-Negativtest herum. Es würde aber die Möglichkeit bestehen, diesen Test auch vor Ort zu machen.

Trotz der Pandemie wird bei den Niederwürzbacher Verantwortlichen darauf gehofft, an Pfingsten eine größere Veranstaltung durchführen zu dürfen. „Dann wird es aber auf jeden Fall nötig sein, vor Ort einen aktuellen Negativtest abzulegen. Wegen der Genehmigung werden noch Gespräche mit der Stadt Blieskastel geführt“, berichtet Leiner und ergänzt: „Sollte alles wie vorgestellt hinhauen, wollen wir sonntags und montags Rennen in den Bereichen Seitenwagen, Induro und Quad ausrichten. Der Freitag und der Samstag könnte dann zum Training genutzt werden. Werden allerdings nicht die erhofften Teilnehmerzahlen erreicht, würden wir umplanen und an Pfingstsonntag und -montag freie Trainingstage anbieten.“ Am Donnerstag, 20. Mai, wird ebenfalls in Niederwürzbach viel los sein.