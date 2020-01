Unfall in Homburg : Unachtsamer Motorradfahrer kollidiert mit Golf

Homburg Die Fahrerin des Golfs bremste, doch das bemerkte der Motorradfahrer zu spät.

Weil er nicht rechtzeitig bemerkt hat, dass die Autofahrerin eines VW Golfs vor ihm auf die Bremse drückte, ist am gestrigen Donnerstag (16.) ein Motorradfahrer in Homburg mit dem Auto zusammengekracht. Dabei stürzte dabei der 45-Jährige von seinem Motorrad und erlitt leichte Schürfwunden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Unfall in der Berliner Straße gegen 13.55 Uhr. Beim Unfall wurden beide Fahrzeuge beschädigt.