Amateurtheater in Homburg Mord, Totschlag und Betrug auf der Theaterbühne

In der turbulenten Farce dreht sich alles um Eric Swan, gespielt von Christoph Neumann, der sich in ein Netz aus Lügen und Intrigen verstrickt hat und seinen Untermieter Norman Bassett, gespielt von Stefan Kohlmayer, der Eric nur durch Zufall auf die Schliche kommt. Gerade als Eric versucht, sein Leben in Ordnung zu bringen, bricht das große Chaos über die Beiden herein.