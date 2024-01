Eine Messe für Sammler und Bastler in Limbach Modellbauer in Limbach auf Schnäppchenjagd

Eine ganze Halle voller Träume und Leidenschaft, das ist die Modellbahn- und Spielzeugbörse der Modellbahnfreunde Bexbach. Seit vielen Jahren ist diese ganz besondere Schau für Fans von Welten in den Spurgrößen von Z über N und TT bis hin zu H0 ein Muss, wenn es darum geht, die eigene Bahn mit Lokomotiven und Waggons, Zubehör und vielem mehr ein bisschen weiter auszubauen. Und natürlich gehören auch Schnäppchenjäger und Sammler aus Leidenschaft zu denen, die seit Jahren die Börse besuchen. Die hatte, dem Sitz des ausrichtenden Vereins entsprechend, lange Zeit ihren Sitz in den Höcherberghallen. Seit es die nicht mehr gibt, ist man in die Dorfhalle Limbach umgezogen.