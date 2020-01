Modellbahnbörse : Das Interesse an Modellbahnen ist weiterhin ungebrochen

Limbach Die Limbacher Dorfhalle stand am Sonntag im Blickpunkt vieler Modellbahnfreunde und Spielzeugsammler. Zum 27. Mal hatten die Modellbahnfreunde Bexbach zur ihrer jährlich stattfindenden Modelleisenbahn- und Spielzeugbörse eingeladen.

„Jahr für Jahr sind wir mit unserem Platzangebot für die Verkäufer und Händler ausgebucht“, so Simon. Die Nachfrage nach Stellplätzen für die Verkaufstische übersteige immer das mögliche Platzangebot. Rund 300 Meter Tischplätze standen zum Verkauf in der Limbacher Dorfhalle zur Verfügung. Simon: „Gut ein Drittel mehr Platz hätten wir durchaus noch gebrauchen können.“

Modellbahnen gibt es in verschiedenen Größen. Davon konnte man sich am Sonntag in der Limbacher Dorfhalle überzeugen. Die kleinste Spurgröße „Z“ passt sogar in einen kleinen Koffer. Ulrich Schneider aus St. Wendel hatte eine solche Minianlage mitgebracht, die bei den Besuchern schon Erstaunen hervorrief. „Zum Verkauf ist sie nicht. Sie ist das Schmuckstück meiner Sammlung“, erklärte der Besitzer nicht weniger stolz, während er Robert Faber aus Neunkirchen diese Modellanlage zeigte und erklärte. „Es ist schon erstaunlich, in welchen Größen es Modellbahnen gibt“, meint Faber, selbst Besitzer einer acht Quadratmeter großen Märklin H0-Anlage. „Modellbahn und -bau sind meine Leidenschaft, die ich seit über 45 Jahren pflege.“ Noch einige Jahre länger beschäftigt sich Fred Lewberg aus Oberthal mit Mini-Eisenbahnen und -anlagen. Er ist Mitglied des Modellbahnvereins Wolfersweiler. „Es ist schon faszinierend, was es immer wieder auf solchen Börsen zu entdecken gibt“ ist Lewberg schon einige Male bei dieser Ausstellung der Modellbahnfreunde Bexbach vor Ort gewesen.