Großveranstaltung in der Burggemeinde Mittelaltermarkt am Naturfreibad in Kirkel steht an – das ist alles geplant

Mittelalterfans und solche, die es noch werden wollen, müssen sich nur noch eine kleine Weile gedulden, dann kommt die Zeit der Ritter, Knappen und Burgfräulein wieder zurück nach Kirkel-Neuhäusel. Am 18. und 19. Mai steht der nunmehr 23. Kirkeler Mittelaltermarkt auf dem Terminkalender der Gemeinde. Und da aktuell die Arbeiten am zweiten Rettungsweg hoch zur Burg laufen, findet die Großveranstaltung zum dritten Mal hintereinander auf dem Gelände des Naturfreibades in Kirkel-Neuhäusel statt – in Sichtweite des Wahrzeichens der Gemeinde.