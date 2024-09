Orthopädie am Uniklinikum in Homburg Schmerzfrei radeln: Im Homburger Bewegungslabor werden Fahrräder optimal angepasst

Was macht der Profiradsportler oder der ambitionierte Amateur, wenn der Körper nach einer längeren Tour auf zwei Rädern zwickt und zwackt? Er macht sich Gedanken, woran das liegen könnte. Ist am Rad alles so eingestellt, wie es für eine optimale Sitzposition nötig ist? Wenn hier das Verdacht aufkommt, dass gerade das nicht so ist, dann ist das sogenannte „Bike fitting“ das passende Stichwort. Hinter diesem Begriff verbirgt sich, aus dem Englischen übersetzt, die optimale Anpassung des Rades an seinen Benutzer oder seine Benutzerin.