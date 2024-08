Test der Bahnen Was die Minigolfanlage am Solarfreibad zu bieten hat

Die Kleingolfanlage am Solarfreibad in Limbach bietet nicht nur sportlichen Spaß für die ganze Familie, sondern auch eine entspannte Atmosphäre im Grünen – und das für gerade einmal einen Euro pro Spiel. Trotz des geringen Preises war am Morgen oft wenig los, was Frühaufstehern die Gelegenheit bietet, die 18 Bahnen in Ruhe zu erkunden. Mit einfachen Anreisemöglichkeiten, sei es per Auto, Rad oder Bus, und einem direkten Zugang zum Freibad ist die Anlage ein ideales Ausflugsziel für alle, die eine Mischung aus Spiel, Spaß und Entspannung suchen.