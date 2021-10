Krankenpflege im Bliestal : Zwei Krankenpflegevereine sind aufgelöst

Mandelbachtal Die Zusammenschlüsse in Bliesmengen-Bolchen und Bebelsheim/Wittersheim mussten wegen jahrelanger Inaktivität liquidiert werden.

Seit Ende letzter Woche gibt es in der Gemeinde Mandelbachtal zwei Vereine weniger: Der St. Elisabethenverein Bliesmengen-Bolchen und der Krankenpflegeverein Bebelsheim-Wittersheim wurden in einer Mitgliederversammlung aufgelöst. Joachim Voss, Pfarrer der Kirchengemeinde Heiliger Jakobus der Ältere, der beiden Vereinen bislang als erster Vorsitzender qua Amt angehörte, nahm diesen Schritt zusammen mit Erwin Lück vor. Lück ist der stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins der Ökumenischen Sozialstation St. Ingbert/Blies- und Mandelbachtal. Die beiden Vereine waren schon recht lange inaktiv. Lück stehe für ein hohes Maß an Transparenz und Rechtssicherheit, betonte er ausdrücklich.

In der Pfarrkirche St. Paulus Bliesmengen-Bolchen waren von den fünf Mitgliedern gerade einmal zwei erschienen. Den Weg ins Dorfgemeinschaftshaus Bebelsheim fanden drei Frauen. In der Kartei stehen elf weitere Mitglieder. Alleine dies war ein Hinweis auf die fehlende Funktionsfähigkeit der beiden Zusammenschlüsse. Ergänzt um das jahrelange Ausbleiben einer Mitgliederversammlung und, dass kein funktionsfähiger Vorstand mehr existierte, war auch an diesem Tag der Beweis erbracht, dass die beiden Vereine keine Zukunft mehr haben.

In Bliesmengen-Bolchen geht damit nach 100 Jahren eine Tradition zu Ende. Dort gab es bereits vor 13 Jahren, seitens des damaligen Vorstands, Bemühungen, den Verein aufzulösen. Das Bischöfliche Ordinariat in Speyer erreichte dieses Ansinnen jedoch nicht, weshalb auch keine Zustimmung erteilt werden konnte. Anders in Bebelsheim-Wittersheim: Hier gab es keine Unterlagen, wie lange der Verein bereits existiert. Eine Frau sprach bei der Versammlung von 1979 und erwähnte den früheren Pfarrer Bleif als Gründer. Beide Mitgliederversammlungen bestimmten Pfarrer Joachim Voss und Erwin Lück zu Liquidatoren. Die verbliebenen Mitglieder sind aber nicht heimatlos. Ihnen wurde das Angebot gemacht, dem Elisabethenverein Habkirchen beizutreten. Die Mitglieder, die bei der Versammlung nicht erschienen waren, werden bis Jahresende gefragt, ob sie dorthin wechseln möchten. Das Vermögen des bisherigen „Menger“ Vereins wird, nach Abzug der durch die Auflösung/Liquidation entstehenden Kosten, der Kirchenstiftung St. Paulus Bliesmengen-Bolchen zugeteilt. In Bebelsheim soll das Geld an die Kirchenstiftung St. Margareta und in Wittersheim an St. Remigius gehen. „Das Geld soll im Dorf bleiben, wo es auch erwirtschaftet wurde“, fand Voss.