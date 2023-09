Saisonende Zwei Höhepunkte zum Saisonende

Zum Abschluss der aktuellen Saison im Europäischen Kulturpark Bliesbruck-Reinheim wird es im Oktober gleich zwei besondere Veranstaltungen geben, wie es vonseiten des Saarpfalz-Kreises heißt. So wird im Rahmen der Sonderausstellung „Die Dame von Schengen“, die im Foyer des Fürstinnengrabes besichtigt werden kann, ein Keltentag stattfinden. Bei dieser Veranstaltung am Samstag, 14. Oktober, stellt die Keltengruppe von der IG Projekt Latène mit Living History von 10 bis 18 Uhr das keltische Alltagsleben für die Besucherinnen und Besucher nach, heißt es in der Ankündigung weiter.