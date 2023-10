Zollmuseum Habkirchen Zollmuseum feiert 30-jähriges Bestehen

Seit 2016 wird es von Franz-Josef Fries geleitet. Er war von 1971 bis 2016 Zöllner und ging als Zollbetriebsinspektor in den Ruhestand. Der Museumsgründer hatte noch während seiner „aktiven Zeit“ unermüdlich Objekte und Dokumente gesammelt und damit eine Ausstellung zusammengetragen. Fotos, Dokumente und Exponate lassen im alten Zollgebäude, das 2011 erweitert wurde, sowohl den Alltag in der Grenzregion als auch die Geschichte der Zollverwaltung vom 18. Jahrhundert bis heute lebendig werden. Fries geht davon aus, dass seit der Eröffnung rund 25000 Menschen in die Zollhistorie eingetaucht sind. Lebensgroße Puppen mit Original-Uniformen dokumentieren anschaulich den Status der Zollbeamten aus beiden Nationen. Eines der interessantesten Exponate neben zahlreichen Gegenständen aus dem Berufsalltag, einem original bayerischen Grenzschild aus dem frühen 19. Jahrhundert, ist die Kopie des Reisepasses von Karl Marx. Er trägt den Einreisestempel 7. April 1848 mit dem Vermerk „Königl. Bayerisches Nebenzollamt 1. Klasse Habkirchen“. Bewiesen wird damit, dass der Pionier des Kommunismus aus dem Exil in Paris über Frauenberg die Grenze zu Bayern passiert hat. Mit dabei sein Freund Friedrich Engels. Auch Kurioses erwartet den Gast: Elfenbein, Schildkröten, Schlangen und vieles mehr, zumeist Dauerleihgaben des Hauptzollamtes Saarbrücken, gehören zu Schmugglerfunden, die im Museum aufbewahrt werden. In Habkirchen wird auch die schwierige innerdeutsche Grenzsituation in Szene gesetzt. Nicht fehlen dürfen die Hinweise auf die Aufgaben der Zöllner ab 1993. Bekämpfung der Drogenkriminalität und des Benzinschmuggels gehören heute genauso dazu wie die Bekämpfung der Schwarzarbeit und die Überprüfung nach dem Mindestlohngesetz. Außerdem kontrollieren die Zollbeamten, ob verbotene Güter wie Waffen oder Sprengstoffe illegal ins Land gebracht werden. Sie bekämpfen das Schmuggeln von Zigaretten und Bargeld und verhindern, dass kriminelle Banden in Deutschland Fuß fassen. Seit 2014 wird zudem auch die Kraftfahrzeugsteuer von der Zollverwaltung festgesetzt und erhoben. Träger des im Südwesten einmaligen und eines von drei Zollmuseen in Deutschland ist der Heimat- und Geschichtsverein Mandelbach-Habkirchen.