War es ein Wolf oder ein Hybrid? Vier Schafe gerissen, eins zu Tode erschrocken – betroffener Landwirt kritisiert Umweltministerium

Hat ein Wolf die Schafe gerissen, oder nicht? In einer ersten Analyse, die das Umweltministerium in Auftrag gegeben hatte, wurde keine Wolfs-DNA nachgewiesen. Möglich sei aber, dass es sich bei dem Tier, das die Schafe angriff, um ein Hybridtier handele – eine Mischung aus Hund und Wolf –, so eine Ministeriumssprecherin. Ergebnisse dazu gebe es wohl am Montag.