Alle Schränke durchwühlt : Einbrecher stehlen Schmuck in einem Wohnhaus in Bliesmengen-Bolchen

Bliesmengen-Bolchen Am Donnerstag, 15. Oktober, kam es in der Zeit zwischen 16:30 und 22 Uhr zu einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Eschringer Straße in Bliesmengen-Bolchen. Der oder die Täter begaben sich laut Polizei während der Abwesenheit der Bewohnerin an ein rückwärtig gelegenes Fenster und hebelten dieses mit brachialer Gewalt auf, um im Anschluss sämtliche Schränke im Inneren des Anwesens zu durchwühlen.

Hierbei erbeuteten die Täter Schmuck und andere Wertgegenstände in bisher unbestimmter Höhe. Die Täter verließen das Anwesen vermutlich wieder über die Rückseite des Hauses und flüchteten in unbekannte Richtung.