Partnerschaftsfeier in Wittersheim Die beiden Wittersheims feierten ihre langjährige Partnerschaft

Eigentlich hätte es ja die Ehrenbürgerschaft sein sollen. Doch in Ermangelung einer Satzung als juristische Grundlage musste man sich anderweitig behelfen, gestand Lonsdorf. Er hatte in seiner Laudatio allerlei Interessantes zu sagen. So begann die Partnerschaft zwischen den beiden Orten am 7. April 1966. Das sei ein Gründonnerstag gewesen. Zufällig auch der Geburtstag des Bürgermeisters Jean-Marc Steinmetz. Somit ist dieser im Sternzeichen des Widders geboren. Und das passe auch zu Wittersheim, fand der deutsche Ortsvorsteher. Die Ehrung anlässlich der Wittersheimer Martinikirmes durchzuführen, eignete sich ebenfalls gut. Zudem sei auch der 11. November, der französische Feiertag anlässlich des Waffenstillstandes, ein Tag mit Symbolcharakter, sieht man einmal vom Ganz-Jahres-Jubiläum 60 Jahre Elysée-Vertrag ab.