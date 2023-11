Kirmes in Wittersheim Ganz Wittersheim freut sich auf seine Martini-Kirmes

In Wittersheim ist es so, dass die Vereine jeden Tag für das Programm im Festzelt zuständig sind. So startet der Sportverein am Freitagabend, 10. November, um 18 Uhr mit dem Kerwe-Opening. Erstmals wird ab 20 Uhr Live-Musik mit Tom und Uli geboten. Der Samstag obliegt der Feuerwehr. Ab 14 Uhr bietet sie Kaffee und Kuchen an, während Egon und Hans Live-Musik spielen. Fünf Stunden später heißt es dann Schlagerparty mit dem Trio Amaretto. Der Sonntag wird traditionell vom Roten Kreuz gestaltet. So wird ab 11.30 Uhr Schnitzel mit Champignonrahmsauce, Spätzle und Salat oder Gulaschsuppe angeboten. Die „Landgirlz Widderschumm“, eine Sparte des Dorfvereins, der die ganzen Aktivitäten bündelt, sind ebenfalls mit dabei. Die Frauen kümmern sich auch um 18 Uhr um die Strandparty „Sun and Fun“, zu der man auch im Bikini oder in der Badehose erscheinen darf. Während der Party wird auch um 19 Uhr die Kerwered vorgetragen.