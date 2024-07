Ortsrat Wittersheim Wittersheim bleibt vorerst ohne neuen Ortsvorsteher

Überraschung am Mittwochabend (3. Juli) in der Festhalle Wittersheim: Bei der Wahl zum Ortsvorsteher und auch zu dessen Stellvertreter wurden seitens CDU und SPD, die jeweils vier Mandate im neuen Rat haben, keine Vorschläge abgegeben. Deshalb war das Ganze auch nach rund 20 Minuten bereits zu Ende. Somit steht der zweitkleinste Ort in der Gemeinde Mandelbachtal vorerst ohne neuen Ortsratschef da.