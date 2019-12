Naturbühne Gräfinthal : Wintertheater auf der Naturbühne Gräfinthal

Gräfinthal (red) Im Januar steht in Gräfinthal wieder das Wintertheater „Innewendsisch“ auf dem Programm. Dieses Mal wird das Stück „Drei Mann in einem Boot“ nach dem Roman von Jerome K. Jerome aufgeführt.

Die Premierenvorstellung findet am Freitag, 10. Januar, um 20 Uhr statt. Die Handlung des Stückes: Was machen die drei Männer, Joe, Harry und George auf einem Hausboot? Ganz einfach, sie schippern die Themse hinunter, von Oxford bis London. Das allein klingt noch nicht sonderlich komödiantisch, würden nicht plötzlich auch noch unangemeldet die beiden Frauen Lilly und Helen an Bord auftauchen. So wird aus dem reinen „Männer-Turn“ ein „gemischtes Doppel“, bei dem einer zu viel in der Kajüte ist. Zwischen Seekrankheit und Sonnenbrand entwickelt sich ein intrigantes Verwirrspiel, bei dem sich das Publikum fragt: Wer funkt zuerst SOS? Oder ist am Schluss doch alles klar auf der Andrea Doria? In jedem Fall weiß jeder Zuschauer nach dieser turbulenten Bootsfahrt genau, wo sein Zwerchfell sitzt.