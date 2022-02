Dorfkern-Sanier7ng in Mandelbachtal : Wie die Ortskerne lebendiger werden können

Hugo Kern, der geschäftsführende Gesellschafter des Illinger Unternehmens Kern Plan - Gesellschaft für Städtebau und Kommunikation mbH, informierte in Ormesheim auf Einladung der Gemeinde über bauliche Veränderungen in Mandelbachtal. Foto: Jörg Martin

Ormesheim In die Zentren der Dörfer in Mandelbachtal gibt es erheblichen Sanierungsbedarf. Finanzielle Förderung von Bund und Land wären möglich.

Nur gut zwei Dutzend Bürger interessierten sich vor einigen Tagen im Saal Niederländer in Ormesheim dafür, was in Sachen Dorfsanierung in den Ortsteilen der Gemeinde Mandelbachtal möglicherweise in den kommenden Jahren passieren könnte. Auf Einladung der Gemeindeverwaltung referierte Hugo Kern, geschäftsführender Gesellschafter des Illinger Unternehmens Kern Plan - Gesellschaft für Städtebau und Kommunikation mbH, über das Thema. Mit der Beratungsfirma besteht seit Jahren eine enge Kooperation der Gemeindeverwaltung, da die Illinger sich recht gut mit den Fördertöpfen von Bund und Land auskennen. So können für die hochverschuldete Kommune Möglichkeiten gefunden werden, städtebauliche Maßnahmen und Sanierungen zu ermöglichen, die andernfalls unmöglich wären.

Zudem gab es umfassende Informationen darüber, welche steuerliche Vorteile sich den Immobilienbesitzern in Sachen Abschreibung bieten, wenn ihr Haus in einem Sanierungsgebiet liegt. Wie Petra Schößer-Werner vom Bauamt der Gemeindeverwaltung eingangs mitteilte, sei es das Ziel, die Ortskerne zu stärken. Dazu gäbe es für Ormesheim und Ommersheim Mittel aus der Städtebauförderung. Für alle anderen Gemeindebezirke gäbe es Mittel, wenn der Gemeinderat diese als Sanierungsgebiete einstuft. „Ein Konzept für die nächsten 15 Jahre ist Voraussetzung für Isek“, so Hugo Kern. Dieses Förderprogramm des Bundes, welches beim saarländischen Innenministerium angedockt ist, stellt die Grundlage für sämtliche Unterprogramme in Sachen Städtebauförderung dar. Isek steht dabei für „Integriertes Stadtentwicklungskonzept“. Sinn und Zweck ist die Zusammenführung der verschiedenen Interessenslagen zu einer Gesamtstrategie.

Derzeit prägen leerstehende Läden und verwaiste Scheunen das Bild in den Orten. In die Jahre gekommene Fassaden sorgen ebenfalls nicht für Attraktivität. Für Ormesheim geht es dabei vordergründig um das geplante, neue Ortszentrum und dort speziell um den neuen Kultursaal. Hier sei bereits ein Büro mit der Erstellung einer Machbarkeitsstudie beauftragt worden, so Kern in seinem Vortrag. Dabei spielt auch das Rathaus wegen seiner schwierig zu heizenden Flure und seiner Größe überhaupt eine Rolle. Ein möglicher Abriss und ein Neubau könnten eine Variante darstellen, so der Planer. Dies sei aber noch nicht sicher. Mit zum Thema gehört auch die Schulturnhalle und das Dorfgemeinschaftshaus.

Blick in den Ortskern von Ormesheim und die Adenauerrstraße. In Mandelbachtal sollen verstärkt Sanierungsgebiete ausgewiesen werden. Dortkönnen dann steuerliche Anreize dafür sorgen, dass Erwerb und Sanierung von älteren Häusern attraktiv werden. Foto: Peter Gaschott