Weihnachtsmarkt in Bliesmengen-Bolchen : Adventsstimmung in der Ritterstraße

Der Chor Coloured Voices umrahmte die Eröffnung des Weihnachtsmarkts in Bliesmengen-Bolchen. Foto: Jörg Martin

Bliesmengen-Bolchen Bliesmengen-Bolchen feierte zwei Tage seinen Weihnachtsmarkt und freute sich über Besucher aus der ganzen Region. Musik, Gesang und ein Krippenspiel sorgten für Weihnachts-Atmosphäre.

Samstag kurz nach 17 Uhr: Vom Hof der Kindertagesstätte in der Ritterstraße in Bliesmengen-Bolchen kommt weihnachtliche Musik. Es parken zahlreiche Autos im Umfeld der Bliestalhalle. „Macht hoch die Tür“ hat der Musikverein Bliesmengen-Bolchen soeben gespielt. Zahlreiche Menschen stehen im Kreis um die Platzmitte und hören gespannt dem Chor „Coloured Voices“ unter der Leitung von Frank Huppert, der die Frauen am Keyboard begleitet, zu. „Jingle Bells“ ist eines von zahlreichen Liedern, die die Stammgäste beim Auftakt der Traditionsveranstaltung gesanglich zum Besten geben. Kurz danach gehört Susanne Drews und Christian Naujoks mit ihren Leierkästen die Bühne. Die beiden starten mit „In der Weihnachtsbäckerei“.

„Menge“ hat nach der Pandemie-Zwangspause seinen Weihnachtsmarkt wieder. Und der erfreute sich eines enormen Zuspruchs. „Viele sagen auch, es sei das Dorffest im Winter. Ich kenne auch keinen Markt, wo so lange bis spät am Abend noch getrunken wird“, beschreibt Dominic Piro gegenüber unserer Zeitung den Markt. Er ist Schriftführer des neuen Dorfvereins Bliesmengen-Bolchen, der das Ganze neuerdings veranstaltet. „Wir haben dieses Mal etliche neue Teilnehmer“, freute sich Timm Braun, der in seiner Rede das mehr als ereignisreiche Jahr im Ort hatte Revue passieren lassen. So zählt der Ortsvorsteher den Jugendclub, die Rider der Tafelrunde, die Krebsinitiative, den Vogelschutzverein und den Hunackerhof auf. Letzterer war mit einem Imbisswagen im Westerndesign vertreten und bot etwa Waagu Chesseburger mit Iberico Guanciale an. Alleine der Geruch zog viele Besucher magisch an. Crêpes mit Nutella, wie beim Nachbarn Jugendclub gegenüber, fanden auch ihre Liebhaber. Zudem konnte man sich dort im beheizten Zelt auch hinsetzen.

Wem es nach Party war, der hatte traditionell in der Zibbelhütt von Alexander Bott gegenüber nicht nur die Möglichkeit zu feiern und zu tanzen, sondern auch alles andere als alltägliche Getränke zu sich zu nehmen. Etwa einen Korn-Eistee. Neben dem Zelt des Jugendclubs hat Christa Ehre ihren Stand aufgebaut. „Ich teste, ob ich für meine Sachen jemand finde, der sie kauft“, sagt die Frau aus Bliesmengen-Bolchen, die aus alten Dingen wie CD‘s Dekorationsartikel bastelt. Upcycling sagt man auf Neudeutsch dazu. So finden sich etwa Krippen, Bastelartikel und Weihnachtskugeln an ihrem Stand, die vorher einen anderen Verwendungszweck hatten. Noch halten sich die „Menger“ etwas zurück mit dem Kauf. Aber, das kann sich noch ändern.