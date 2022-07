Spvgg. Bebelsheim-Wittersheim : Coronafälle: Das Schlager Open Air fällt flach

Eine Aufnahme vom Schlager Open Air in Wittersheim im vergangenen Jahr. Foto: Wolfgang Degott/Picasa

Update Wittersheim Die am 2. Juli in Wittersheim geplante Schlagerparty muss verschoben werden, gekaufte Karten behalten Gültigkeit für einen neuen Termin.

Das für Samstagabend (2. Juli) in Wittersheim vorgesehene zweite Schlager Open Air der Spvgg. Bebelsheim-Wittersheim muss ausfallen und wird auf einen späteren Zeitpunkt verlegt. Wie Organisator Jürgen Fuchs mitteilte, seien drei Sänger an Corona erkrankt und können somit nicht auftreten. Die Karten behalten ihre Gültigkeit, so Fuchs. Ein neuer Termin wird schnellstmöglich mitgeteilt. Zu Fragen und Infos stehen Jürgen Fzchs, Telefon (0176) 96 47 00 30 oder Martin Eisler, Telefon (0162) 264 17 05, zur Verfügung.