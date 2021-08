SPD Mandelbachtal : Wanderung mit Esra Limbacher

Erfweiler-Ehlingen/Wittersheim ) Am kommenden Samstag, 21. August, findet eine Wanderung mit dem SPD-Landtagsabgeordneten und Kandidaten für die Bundestagswahl, Esra Limbacher, statt. Start ist um 14 Uhr auf dem Parkplatz an der Mandelbachhalle in Erfweiler-Ehlingen.

