Landesverwaltungsamt hatte Haushaltsplan 2022 kritisiert : Vorzeichenfehler brockt Mandelbachtaler Rat Extraschicht ein

Foto: dpa/Monika Skolimowska

Mandelbachtal Die Sondersitzung des Gemeinderats Mandelbachtal am Mittwochabend dürfte die wohl kürzeste der letzten Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, gewesen sein. Gerade einmal etwa zehn Minuten dauerte die Videokonferenz des Gremiums, die in den Sitzungssaal des Ormesheimer Rathauses übertragen wurde und nur einen einzigen Tagesordnungspunkt hatte: geringfügige Änderungen am Haushaltsplan 2022.

Hintergrund war eine Beanstandung des Landesverwaltungsamts des Saarlandes. Die St. Ingberter hatten einen Vorzeichenfehler beim eingereichten und vor wenigen Wochen verabschiedeten Haushaltsplan festgestellt, der bei Beibehaltung dazu geführt hätte, dass die Defizitobergrenze überschritten worden wäre. Das würde nicht mit den Vorgaben des Saarland-Pakts einhergehen. Somit wäre der Haushaltsplan 2022 nicht genehmigungsfähig gewesen. Ehe es zur Abstimmung kam, hatte Marcus Conrad (SPD) eine Anmerkung zu machen: „Das Ganze ist laut KSVG [Kommunalselbstverwaltungsgesetz des Saarlandes; Anm. d. Red.] mit dem §51a nicht so ganz rechtens. Wir haben jetzt keine epidemische Situation, die das gerechtfertigt“, beanstandete das Gemeinderatsmitglied aus Ommersheim.

Dies auch, weil im Anschluss an die Online-Sondersitzung des Rats der Verwaltungsausschuss im Sitzungssaal in Präsenzform tagte. „Wir haben uns das wohl überlegt. Doch, wir haben einen Corona-Fall im Rathaus. Und der Ausschuss tagt in einer geringeren Anzahl als der Gemeinderat“, entgegnete ihm Maria Vermeulen (SPD). Er wollte es nur ausdrücklich anmerken, bekräftigte Conrad gegenüber der Bürgermeisterin.

Die Verwaltungs-Chefin betonte gegenüber den etwa zu Zweidritteln anwesenden Gemeinderatsmitgliedern, dass die Sondersitzung unumgänglich gewesen sei. „Der Fehler kann nicht von der Verwaltung korrigiert werden. Nur vom Rat. Wir wollen das möglichst früh machen, um schnell eine Genehmigung des Haushalts zu bekommen“, so Vermeulen. Das wiederum fand nicht die Gegenliebe der Christdemokraten. „Wir haben heute den 16.11. Fünf Wochen vor Jahresende kann erst Geld ausgegeben werden. Deshalb unser Appell: Der Haushalt muss in Zukunft vor den Sommerferien verabschiedet werden“, betonte CDU-Fraktionsvorsitzende Carolin Usner-Reinhard. „Wir haben ja jetzt eine neue Kämmerin. Die bereitet den neuen Haushalt jetzt schon in den Ortsräten vor“, antwortete Maria Vermeulen.