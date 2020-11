Eine überwältigende Resonanz : Vorweihnachtliche Stimmung mit Adventsfenstern

Erfweiler-Ehlingen Um den Bewohnern von Erfweiler-Ehlingen die Adventszeit zu verschönern und vorweihnachtliche Stimmung in die Herzen zu zaubern, wurde die Aktion „Adventsfenster Erfweiler-Ehlingen“ ins Leben gerufen.

Kilian Wolff von der AG Kinder und Jugend im Dorf erläuterte, dass der Aufruf Fenster zu melden auf sehr fruchtbaren Boden gefallen sei. „Nachdem wir anfangs sehr skeptisch waren, überhaupt 24 Fenster zusammen zu bringen, hat uns die Reaktion überrascht. Es ging so schnell, dass wir jetzt deutlich mehr haben“. So werdend statt am 1. Dezember bereits am Sonntag, 29. November, dem 1. Advent die ersten beiden Fenster „In den Schneidersgärten 15“ und der Rubenheimer Str. 96 öffnen. Auch an den drei weiteren Adventssonntagen werden statt einem sogar zwei Fenster in vorweihnachtlichem Glanz erstrahlen. „Wir wollten niemand absagen,“ so Wolff. Er rief alle auf die Adventzeit zu nutzen, um sich die Fenster anzuschauen, damit auch in der eher dunklen und tristen Jahreszeit „Lichtblicke“ einzufangen. Wolff dankte allen „Fensterschmücker-Familien“ ohne die eine solche Gemeinschaftsaktion nicht möglich gewesen sei. Er kündigte an, dass soweit es das Infektionsgeschehen der Corona-Pandemie erlaubt an Heilig Abend zusammen mit dem Gottesdienst-Familienkreis am geschmückten Eingangsbereich der Josefskapelle ein Gottesdienst im Freien stattfinden werde. Nähere Infos dazu kämen kurzfristig. Wann und wo sich die Adventsfenster aufleuchten kann auf der Facebook-Seite des Dorfes Erfweiler-Ehlingen (https://www.facebook.com/erfweiler.ehlingen) nachgelesen werden.