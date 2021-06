Wittersheim : Lebendes Geflügel findet neue Besitzer

Wittersheim Vor der Mühle Hamm in Wittersheim wurden Hühner verkauft.

Marktstimmung auf dem Platz vor der Mühle Hamm. Schon recht früh am Morgen kamen die ersten Autos, teils um Pflanzen oder Tierfutter zu kaufen, meist aber nicht allein deshalb. Alle warteten auf einen Transporter, der sich noch viel früher auf den Weg nach Wittersheim gemacht hatte. Nadine Gornik war zu nachtschlafender Zeit in Paderborn aufgebrochen, um die Mühle Hamm und zwei weitere Stationen in Südwestdeutschland anzufahren. Auf der Ladefläche: Vierhundert Hühner, Wachteln, Enten, Gänse – eigentlich alles, was Flügel hat und als Nutztier gehalten werden kann, erklärte Nadine Gornik. Vom Paderborner Geflügelhof Berenbrück kommt sie ins Saarland, und das schon seit Jahren. Man schätzt hier die Vielfalt und den guten Zustand des angebotenen Geflügels.