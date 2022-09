Ausstellung ab 20. September : Vernissage zur Ausstellung „Vielfalt der Natur“

Mandelbachtal Für diesen Dienstag, 20. September, lädt um 18 Uhr der Verkehrsverein Mandelbachtal zur Vernissage der Ausstellung „Vielfalt der Natur“ ins Foyer des Rathauses Mandelbachtal in Ormesheim ein. Bürgermeisterin Maria Vermeulen begrüßt die Gäste der Ausstellung, der Vorsitzende des Verkehrsvereins Mandelbachtal Manfred Pfeiffer ist Laudator.

Gezeigt werden wunderschöne Fotos unserer heimischen Tier- und Pflanzenwelt von den Naturfotografen Daniel Spohn aus Homburg, Patrick Schönecker aus Heusweiler, Steffen Zender aus Frankfurt am Main und Steffen Jung aus Mandelbachtal. Alle ausgestellten Fotografien waren im Sommer 2021 bereits in der Ausstellung „Biodiversity in Focus“ im Nationalmuseum für Naturgeschichte in Luxemburg zu sehen. „In einer Zeit, in der von der biologischen Vielfalt überwiegend im Zusammenhang mit schlimmen Nachrichten über den Zustand der Natur und unseren Einfluss auf sie zu hören, vergisst man leicht, was es eigentlich zu schützen gilt“, so Pfeiffer.